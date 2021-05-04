دولي

بريطانيا تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل حالة وفاة واحدة و1649 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة بأن 34588600 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بـ(كورونا) في بريطانيا يبلغ 4420201، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 127538.

ويذكر أن يوم الاثنين هو يوم عطلة رسمية في بريطانيا مما يؤثر على أرقام الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها.

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