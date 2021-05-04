الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر معهد باستور الحكومي للأبحاث في الجزائر أنه تم رصد 6 إصابات بطفرة فيروس (كورونا) المتحورة في الهند.



وقال المعهد في بيان له إن "ست حالات من طفرة السلالة الهندية تأكدت في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومترا تقريبا إلى الغرب من العاصمة الجزائر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت السلطات الجزائرية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، للحد من انتشار فيروس (كورونا).