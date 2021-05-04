مستوطنون يهاجمون مركبة مواطن قرب بورين جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، الليلة، مركبة مواطن قرب قرية بورين جنوب مدينة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبة المواطن محمد ناجح نجار من بورين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن المواطن نجار كان برفقة عائلته عندما استهدفه المستوطنون، ما تسبب لها بحالة من الهلع، مؤكدا أنهم قاموا أيضا بنثر المسامير في الطريق.



وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل انتشارهم على الطرقات، واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، داعيا لأخذ درجات الحيطة والحذر.