شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، مساء اليوم الإثنين، الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قمعت نشطاء جاؤوا لدعم أهالي الحي، وما يتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافوا ان قوات الاحتلال رشت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي.

وفي السياق، تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك من التصدي لأحد المستوطنين الذي حاول اقتحام المسجد بدراجته الهوائية من باب الأسباط، حيث جرى توقيفه وطرده من المكان.

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