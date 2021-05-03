محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل الشيخ جراح حتى بداية الشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، قراراً بتجميد إخلاء المنازل في الشيخ جراح إلى الثالث من الشهر المقبل أو إلى حين إصدار قرار آخر.



ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار آخر أجلت خلاله المحكمة، إصدار حكمها في قضية حيّ الشيخ جراح حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث أمهلت عائلات الحيّ حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية التي تنوي الاستيلاء على منازل الحيّ، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وعرضت الجمعيات الاستيطانية على أهالي الشيخ جراح صفقة الموارثة أو الإخلاء الفوري، وهو ما رفضه أهالي الحي.



وتنص صفقة الموارثة على تسجيل ملكية منازل الشيخ جراح باسم فرد من كل عائلة في الحيّ، وبعد وفاته تنتقل ملكية المنزل تلقائيا إلى الجمعيات الاستيطانية.



وكان من المنوي إخلاء 4 منازل أمس، و3 عائلات أخرى مطلع شهر آب/ اغسطس القادم، فيما تنتظر باقي العائلات قرارات المحكمة.



ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.



ويعتبر حي الشيخ جراح من أول الأحياء الجديدة نشأة خارج سور البلدة القديمة في القدس، وتقول الإحصاءات العثمانية إن منطقة الشيخ جراح ضمت 167 عائلة بحلول عام 1905.



وسبق أن أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح مهمة وطنية يجب على الجميع المشاركة فيها، وتستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها في الميادين.