مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على عدة مركبات فلسطينية، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.



وأفاد شاهد عيان، بأن زجاج مركبته تعرض للتحطيم، بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" والبؤر المحاذية لها، المقامة على أراضي المواطنين بين بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.