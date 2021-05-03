سفارة فلسطين بالمجر ترسل رسائل متطابقة حول تعطيل إسرائيل للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أرسل القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني، عدة رسائل متطابقة إلى وزارة الخارجية المجرية والبرلمان المجري، ولأحزاب ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات إعلامية، حول رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.



وقال الحسيني: "إن القيادة الفلسطينية واضحة وحازمة، بأن لا انتخابات بغياب أحد المكونات الجغرافية لفلسطين: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتطرق الى الإجراءات التي مارستها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لعرقلة الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية، حيث سجلت تقارير منظمات إسرائيلية ودولية عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها في القدس، كاعتقال المرشحين وتهديدهم وإرسال إخطارات استدعاء لهم، لقيامهم بأنشطة تتعلق بالانتخابات، ومنعهم من عقد الاجتماعات.



واختتم الحسيني رسائله بالتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، وإجبارها على الالتزام بالاتفاقات الموقعة، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني في القدس بالمشاركة في الانتخابات.