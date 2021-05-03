قوات الاحتلال تعتدي على المصلين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على عدد من المصلين قرب باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المصلين ونكلت بهم اثناء دخولهم لأداء الصلاة من باب الاسباط للمسجد الأقصى ما تسبب بمواجهات مع الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.