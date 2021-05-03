إسرائيل تقرر منع دخول المستوطنين إلى الأقصى اعتبارا من الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منع دخول المستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى، اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وفقًا لإذاعة الجيش.



وكانت جماعات استيطانية أعلنت عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 أيار/ مايو الجاري، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" العبري.



إلى ذلك، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية، التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس منذ عام 1956، خطر إخراجهم من منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين.