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الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تحت الألف لليوم الثاني على التوالي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تحت الألف لليوم الثاني على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية، اليوم الأحد، 953 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 420301 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6992 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 403702 حالة شفاء، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9607، والحالات الحرجة 1359 حالة.

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