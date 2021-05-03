دولي

إسبانيا تسجل رابع إصابة بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

إسبانيا تسجل رابع إصابة بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في منطقة إكستريمادورا الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بهذا المتغير في البلاد إلى 4 حالات.

وتم رصد الإصابة لدى مريض وصل إلى المنطقة المتاخمة للبرتغال الشهر الماضي بعد اتصاله بمواطن هندي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت السلطات الإسبانية أكدت تسجيل ثلاث حالات على متن السفينة التجارية "بروميثيوس ليدر" التي ترفع علم سنغافورة، والتي تخضع للحجر الصحي في مدينة فيجو الساحلية شمال غرب البلاد.

وفرضت إسبانيا حجرا صحيا إلزاميا لمدة 10 أيام على القادمين من الهند الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغت الدولة الآسيوية عن سلالة فيروسية سريعة الانتشار، مسؤولة عن غالبية الحالات الجديدة.

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