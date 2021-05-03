قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".



وبحسب الموقع، فإن أكثر من ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق"، فيما لم تعرف أي تفاصيل عن الخسائر حتى اللحظة.



يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.