عربي

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 4 أشخاص حتفهم، مساء الأحد، غرقا إثر سيول اجتاحت محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية الواقعة في شرق البلاد.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن أمطارا غزيرة هطلت على مديرية تريم بشرق حضرموت، أدت إلى فيضانات تسببت بانهيار أكثر من 3 منازل بصورة كاملة، وغرق 4 أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​​​.

وأضاف أن عشرات المنازل تضررت جراء السيول، التي عزلت عددا من مناطقها، وحاصرت آلاف السكان، بعد أن غمرت المياه الطرق وجرفت العديد من السيارات.

وأشار إلى تنفيذ مروحية تابعة للجيش اليمني عمليات أجلاء للأهالي المحاصرين ونقلهم إلى مدرسة، بعد تضرر منازلهم، مؤكدا على استمرار جهود الإنقاذ.


 








أخبار ذات صلة

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام