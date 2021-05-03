دولي

الصحة الإسرائيلية: إصابات جديدة بطفرات (كورونا) البرازيلية والتشيلية والهندية

الصحة الإسرائيلية: إصابات جديدة بطفرات (كورونا) البرازيلية والتشيلية والهندية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، اكتشاف إصابات بسلالتي فيروس (كورونا) المستجد اللتين تطورتا في البرازيل وتشيلي بالإضافة إلى 19 إصابة جديدة بالسلالة الهندية للفيروس؛ وسط تقارير عن إصدار تحذير مشدد محتمل يوصي بالامتناع عن زيارة دول تشهد انتشارا واسعا لطفرات (كورونا).

ونقل موقع (عرب ٤٨) عن "الصحة الإسرائيلية توضيحها، أن الإصابات الجديدة المسجلة بلغت 3 حالات لقادمين من الخارج، بواقع إصابتين بالطفرة البرازيلية لطفل ورجل بالغ تلقى اللقاح المضاد للفيروس، وإصابة واحدة بالطفرة التشيلية لرجل بالغ كان قد حصل على التطعيم.

وأشارت الى تشخيص 19 إصابة جديدة بالطفرة الهندية لـ(كورونا) لأجانب؛ وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة الهندية وصل إلى 60 حالة. وذكرت أنه "حتى هذه اللحظة، لا توجد معلومات واضحة بشأن هذه الطفرات وآثارها على المتعافين من الفيروس والمصابين الذين تلقوا التطعيم".

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