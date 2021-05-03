بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (5 مايو).ودعت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه؛ لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء، بالمراكز الصحية المعلن عنها سابقا في جميع المحافظات.وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة الثامنة، صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.