وفاة وعدة إصابات بحادث سير جنوب مدينة غزة

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خاص دنيا الوطن

أفاد العقيد فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، بوفاة المواطن محمود ناصر النباهين، (30 عاما)، في حادث سير وقع ، مساء اليوم الاثنين، جنوب مدنية غزة.



وأكد حرب في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الحادث أسفر كذلك عن عدة إصابات، لافتا إلى أنه وقع في شارع صلاح الدين قرب مصنع الستار، بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.