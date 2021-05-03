الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك في الدورة الثانية ليوم الاثنين.



وأشارت الوزارة، في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي اليومي للإصابات بلغ 458 إصابة، وذلك بعد فحص 1529 عينة، أي بنسبة إصابة حوال 30%.