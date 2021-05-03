شؤون فلسطينية

(واللا): دوي انفجارات نتيجة اطلاق بالونات حارقة.. الأسبوع المقبل سيدخل العمادي لغزة

(واللا): دوي انفجارات نتيجة اطلاق بالونات حارقة.. الأسبوع المقبل سيدخل العمادي لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أنه سمع دوي انفجارات شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه ربما جاءت نتيجة تجدد إطلاق البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وقال بوخبوط: "في كيبوتس مفلاسيم، أفادوا عن رؤية بالونات في السماء، سرعان ما سمعت دوي انفجارات"، مذكراً في الوقت ذاته، أنه من المقرر أن يصل السفير الفطري، محمد العمادي، الأسبوع المقبل، حاملا معه ملايين الدولارات.

في السياق، تساءل المراسل العسكري لموقع (واللا)، بقوله: "هل ستوافق الحكومة الإسرائيلية دخول العمادي؟".

أخبار ذات صلة

بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

وفاة وعدة إصابات بحادث سير جنوب مدينة غزة

وفاة وعدة إصابات بحادث سير جنوب مدينة غزة

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

نقابة الأطباء: اجتمعنا مع الحكومة وهذا ما تم الاتفاق عليه

نقابة الأطباء: اجتمعنا مع الحكومة وهذا ما تم الاتفاق عليه

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

قائمة &#34;كفاءة&#34; تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات