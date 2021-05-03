مؤسسة الضمير تقدر دور الصحافة الفلسطينية وتطالب بحماية العمل الصحفي والإعلامي

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكامل لدور رجالات السلطة الرابعة "الصحافة" في فضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، وتبرق الضمير بتحياتها للصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الاثنين الموافق 03 أيار/مايو 2021 .





وقالت المؤسسة في بيان لها: "تطل هذه المناسبة علينا مع استمرار تعرض الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لجملة من أنماط التضييق والانتهاكات المتنوعة من قتل واعتقال للصحفيين نتيجة عملهم الصحفي سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي او من قبل السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد وحالة الطوارئ التي نمر بها في هذه الآونة، فمن حق المواطنين الوصول إلى المعلومات عبر مجالات الإعلام على اختلافها تحقيقاً للمصلحة العامة، فالحقوق والحريات العامة مكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والتي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال".





مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تؤكد بان الصحافة الحرة والموضوعية تشكل ضمانة لإعمال مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الحرة والمؤسسات الصحفية في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة، وفى تطوير ونشر مفاهيم حقوق الإنسان، وبناء دولة القانون، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: -





تطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية القانونية لحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، لما للعمل الصحفي من دور بارز في بناء دولة القانون والحريات.





تطالب السلطة الفلسطينية و الحكومة باحترام حرية العمل الصحفي والحد من مظاهر التضيق على عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وتمكين المواطنين من حقهم في الوصول للمعلومات خاصة في ظل جائحة (كورونا).





وطالبت المؤسسة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالعمل الجاد لإلزام أنفسهم بمعايير وأخلاقيات المهنة.

رام الله - دنيا الوطن