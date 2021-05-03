قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني





كما تدعو "كفاءة" إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس العاصمة وبالآلية الواجب توافق عليها في أسرع وقت ممكن.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت قائمة "كفاءة" تصريحاً صحفياً، أكدت فيه بأنها تابعت في الأيام الماضية مجريات وتطورات الأحداث السياسية والميدانية ولا سيما قضية تأجيل الانتخابات، وقد صرحت القائمة وأظهرت موقفها الذي يعبر عن استقلاليتها وامتدادها الوطني.وتقول القائمة: إنه "في ظل الأخبار التي تتصدر عناوين الصحف والمقالات ومنصات الإعلام عن تشكيل تكتل خاص بالكتل الانتخابية المستقلة، فإن قائمة كفاءة تعلن عدم انخراطها في أي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني".وبناءً عليه توجه قائمة كفاءة كلمتها إلى الرئيس محمود عباس وإلى الفصائل الفلسطينية والكتل الانتخابية لعقد اجتماع طارئ لإيجاد خارطة طريق تضمن وحدة الصف والموقف الفلسطيني، فكفاءة تنظر للانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاثة هي استحقاق دستوري وواجب وطني وذلك باستحضار كفاءات وطنية مهنية وأكاديمية بعيداً عن أي مناكفات سياسية.