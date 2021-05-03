شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة





وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح بالغة الخطورة أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون كانوا يستقلون سيارة، عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، قبل أن ينسحبوا من المكان.





ومنذ وقوع العملية وحتى كتابة الخبر، يواصل جيش الاحتلال ملاحقة والبحث عن منفذي العملية.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش ادعت بأنها وصلت إلى سيارة فلسطينية في قرية عقربا، يشتبه بأنها سيارة منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة جنوب نابلس، التي جرت أمس.