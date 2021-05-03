شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة
من مكان عملية إطلاق النار في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش ادعت بأنها وصلت إلى سيارة فلسطينية في قرية عقربا، يشتبه بأنها سيارة منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة جنوب نابلس، التي جرت أمس.

وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح بالغة الخطورة أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون كانوا يستقلون سيارة، عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، قبل أن ينسحبوا من المكان.

ومنذ وقوع العملية وحتى كتابة الخبر، يواصل جيش الاحتلال ملاحقة والبحث عن منفذي العملية.



أخبار ذات صلة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

قائمة &#34;كفاءة&#34; تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

(فدا) يدعو لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لبحث الخطوة التالية لقرار تأجيل الانتخابات

(فدا) يدعو لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لبحث الخطوة التالية لقرار تأجيل الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

اشتية يدعو (يونسيف) لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

اشتية يدعو (يونسيف) لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتحرك فوري لحماية الشيخ جراح

"المنظمات الأهلية" تطالب بتحرك فوري لحماية الشيخ جراح

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات