قائمة "القدس موعدنا" تصدر تصريحاً في يوم الصحفي الفلسطيني





نبرق لك بالتحية يا صاحب مهنة المتاعب، الذي حول الكاميرا إلى سلاح يقاوم فيه الاحتلال، وكتب بتقاريره تاريخ فلسطين، ووثق حاضرها، وساهم في صناعة مستقبلها.



لقد دفع الصحفي الفلسطيني ثمن الحقيقة من دمه وعرقه ووقته وماله، فهو يقف على خطوط النار المتقدمة في مواجهة الرؤية والرواية الاحتلالية، في الوقت الذي يرافق الإعلامي الصهيوني جيشه وينقل رواية الاحتلال.



نطالب في هذا اليوم بعدم منح صحفيين إسرائيليين تصاريح دخول للضفة للعمل بحرية، بينما يمنع الفلسطيني الصحفي من السفر ويتعرض للسجن والاعتقال على خلفية الرأي.



نبرق برسالة تضامن مع كل صحفي عانى الظلم والقهر، أو ذاق مرارة الأسر، ونخص الصحفي الأسير المضرب عن الطعام علاء الريماوي.



وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: