بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

أعلنت القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، وعددها 21 قائمة انتخابية عن تشكيل (المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية)؛ بهدف بلورة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية، التي جرى تعطيلها مؤخراً.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هذه القوائم امام مكتب لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، بالتزامن مع عقده أمام المجلس التشريعي في غزة، مساء اليوم.





وقال الدكتور بسام القواسمة رئيس تجمع الكل الفلسطيني، خلال إلقائه بيان القوائم:" لقد أجمعت هذه القوائم على أن الانتخابات العامة حق دستوري، وأن إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، استحقاق دستوري ووطني وشعبي، ومن غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية -لأي سبب كان - خاصة أن أبناء الشعب الفلسطيني في القدس قادرون على انتزاع هذا الحق. وفق بيان للقوائم".





وأضاف القواسمة:" اتفقت القوائم الانتخابية على استمرار الضغط؛ لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع باقي القوائم الانتخابية الأخرى للانضمام لهذا المجلس؛ بهدف تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي، واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات الفلسطينية، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا".

رام الله - دنيا الوطن