بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، اجتماعا لكادر الأمانة العامة للجمعية، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، والوكيل المساعد في المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة، والمستشار القانوني محمد الأحمد، إضافة للأمين العام لجمعية الكشافة معتز صايج وطاقم الأمانة العامة.وشكل هذا الاجتماع عودة لاستئناف عمله في قطاعات الشباب والرياضة والكشافة، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.ويأتي هذا الاجتماع التقييمي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها الرجوب مع الكادر الإداري العامل في الجمعية، لتقييم العمل بعد مرور عدة أشهر على افتتاح المقر الدائم للجمعية الكشافة والمرشدات في القدس/ بلدة الرام، ولدراسة آليات تطوير القطاع الكشفي والإرشادي في فلسطين.واستمع الرجوب إلى ما قدم له من تقارير عن سير العمل في جمعية الكشافة من قبل الأمين العام للجمعية معتز صايج، إضافة إلى العاملين في الأمانة العامة بمجالات: الإعلام، والعلاقات الدولية، والشؤون الإدارية، كما استمع إلى ملاحظات الوزير القدومي والوكيل مسالمة والمستشار القانوني الأحمد.وأكد الرجوب، في حديثه، ضرورة بناء مؤسسة كشفية تتجلى فيها مركزية العمل وفي كل المجالات خاصة في مجالات: تنمية العضوية، والإعلام، والبرامج والتنمية، بمعنى وجود منظومة عمل تدار مركزيا من خلال الأمانة العامة.وأضاف: يجب علينا تنمية روح المعل التطوعي لدى الأفراد والجماعات باعتبار العمل التطوعي من مبادئ الحركة الكشفية، وعلى الدولة توفير الإمكانيات لإنجاح الفعاليات والأعمال التطوعية.وقال الرجوب إنه لا بد من تحديد المسؤوليات ما بين الدوائر المركزية والمفوضيات، سواء أكانت هذه المسؤوليات إدارية أم تخصصية، وركز على ضرورة الاهتمام بالإعلام وفق برنامج قادر على استيعاب جميع الأنشطة وتوثيقها، مشددا على ضرورة وجود دائرة علاقات عامة في الإعلام.وتابع: نحن بحاجة إلى تطوير علاقاتنا مع المجتمع الدولي ومع الكشافة الدولية، لما لذلك من مصلحة وطنية، مؤكدا أن هناك بعض القضايا لا بد من الوقوف عندها، أبرزها علاقة الكشافة بالدولة وضرورة الأخذ بالكشافة بعيدا عن التجاذبات السياسية.وشدد الرجوب على ضرورة نشر الحركة الكشفية في كافة المناطق بالوطن والشتات، كما ركز على ضرورة مأسسة العمل في جمعية الكشافة.وطالب الأمين العام بضرورة إجراء مسح شامل للمجموعات الكشفية في جميع ساحات العمل الكشفي من أجل وضع الخطط الكفيلة بتوسيع دائرة الانتشار، مؤكدا أن أعضاء المفوضيات يجب أن تتوفر لديهم الخبرة والمعرفة والكفاءة، وضرورة عقد اجتماع للكادر العامل في الجمعية من المحافظات الجنوبية تمهيدا لعقد اجتماع شامل لكافة مسؤولي الكشافة من جميع ساحات العمل الكشفي في مكان يحدد فيما بعد.