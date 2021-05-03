مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، مواطن بجروح في الرأس عقب الاعتداء عليه من قبل المستوطنين في بلدة فرعتا شرق قلقيلية والتي شهدت اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين وتقطيع عدد من الأشجار.



وقالت مصادر محلية إن مستوطنين من مستوطنة (حفات جلعاد)، هاجموا المواطن محمد محمود سلمان أثناء رعيه الأغنام في أرضه، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس نقل على أثرها الى المستشفى لتقلي العلاج.



كما قطع المستوطنون أشجار زيتون في أراضي القرية، والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة من الاحتلال والمستوطنين.