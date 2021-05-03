شؤون فلسطينية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان/إبريل 2021 عن صعود قياسي في المؤشر الكلي مسجلاً -7.4 نقطة مقارنة مع -24.1 نقطة لشهر آذار الماضي، ليتفوق بذلك على مستوياته في الشهر المناظر من العام الماضي، بل وليستعيد مستواه ما قبل الجائحة.

ففي الضفة الغربية، استأنف المؤشر صعوده في ضوء السيطرة الجزئية على انتشار الوباء وتخفيف الإجراءات الاحتوائية، الأمر الذي سمح بهامش أكبر للأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس في أداء أفضل للمؤشر، مرتفعاً من -22.9 نقطة إلى -5.2 نقطة، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ شباط 2020.

وقد سُجّل التعافي الأبرز لمؤشر قطاع التجارة (من -15.8 إلى -5.9 نقطة)، تلاه مؤشر الزراعة (من 0.9 إلى 4.9 نقطة) ومؤشر الصناعة (من -7.3 إلى -3.7 نقطة). وقد شمل هذا التوجه أيضاً، ولكن بوتيرةٍ أضعف، كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من -0.6 إلى -0.4 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1 إلى 0.3 نقطة).

من جانبه، استفرد مؤشر الإنشاءات بالتراجع خلال شهر نيسان، ولكن بشكل هامشي (من -0.3 إلى -0.4 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد حافظ على استقراره عند مستواه السابق والبالغ 0.0 نقطة.

ويشير المستطلعة آراؤهم من أصحاب المنشآت في الضفة الغربية إلى التحسن الجلي في مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر في المبيعات، ما أدى لتراجع مستويات المخزون. وقد تمخض عن تحسن الأداء حالة من التفاؤل إزاء التوقعات المستقبلية حول الإنتاج بشكل خاص، وبدرجة أقل تجاه مستويات التوظيف المتوقعة في الأشهر الثلاث القادمة.

أما مؤشر قطاع غزة، فقد واصل صعوده خلال نيسان، محققاً أحد أفضل مستوياته منذ مباشرة سلطة النقد إصدار هذا المؤشر، وذلك بعد ارتفاعه من -27.0 نقطة إلى -12.6 نقطة. ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بشكل أساسي بالقفزة النوعية التي حققها مؤشر التجارة (من -28.0 إلى -12.0 نقطة)، وبدرجة أقل مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى -2.6 نقطة).

وعلى الجانب الآخر، طالت بعض التراجعات كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -0.5 نقطة)، متبوعاً بتراجع مؤشر الإنشاءات (من -1.2 إلى -1.8 نقطة)، ومن ثم مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). وفي ذات الوقت، اختبر مؤشرا الزراعة، والطاقة المتجددة استقراراً نسبياً عند المستويات السابقة البالغة 4.4 نقطة، و0.0 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أقل المبيعات خلال شهر نيسان، ما أسفر عن تراكم مستويات المخزون. وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، تجاه كل من مستويات التوظيف والإنتاج.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة

شاهد: الاحتلال يدعي العثور على سيارة منفذي عملية إطلاق النار في زعترة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

بعد تأجيل الانتخابات التشريعية.. الرجوب يستأنف عمله بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

(فدا) يدعو لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لبحث الخطوة التالية لقرار تأجيل الانتخابات

(فدا) يدعو لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لبحث الخطوة التالية لقرار تأجيل الانتخابات

22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي

22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المكتب الحركي للصحفيين يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

بسام القواسمة: من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

مستوطنو (حفات جلعاد) يصيبون مواطناً ويقطعون أشجاراً شرق قلقيلية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2021

اشتية يدعو (يونسيف) لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

اشتية يدعو (يونسيف) لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتحرك فوري لحماية الشيخ جراح

"المنظمات الأهلية" تطالب بتحرك فوري لحماية الشيخ جراح

النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر

النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات