22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي

وأضاف: في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن هناك 23 قائمة اجتمعت لبحث آليات استئناف العملية الانتخابية مشيراً إلى أننا "غير معترفين بالتعطيل أو التأجيل لأنه غير قانوني".

رام الله - دنيا الوطنأكدت 22 قائمة انتخابية، اليوم الاثنين، بأن تأجيل الانتخابات "غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني".وقالت في مؤتمر صحفي عقدته هذه القوائم في مدينة غزة: إن "أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب".وأعلنت هذه القوائم عن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية.من جهته، قال مرشح قائمة (صوت الناس)، ناصر الكتناني: إننا "اتفقنا في اجتماع استمر لــ 11 ساعة على تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية، وأن تتشكل غرفة عمليات دائمة لهذا المجلس، وباب المشاركة لكل القوائم لهذا المجلس".