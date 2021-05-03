22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت 22 قائمة انتخابية، اليوم الاثنين، بأن تأجيل الانتخابات "غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني".
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته هذه القوائم في مدينة غزة: إن "أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب".
وأعلنت هذه القوائم عن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية.
من جهته، قال مرشح قائمة (صوت الناس)، ناصر الكتناني: إننا "اتفقنا في اجتماع استمر لــ 11 ساعة على تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية، وأن تتشكل غرفة عمليات دائمة لهذا المجلس، وباب المشاركة لكل القوائم لهذا المجلس".
أكدت 22 قائمة انتخابية، اليوم الاثنين، بأن تأجيل الانتخابات "غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني".
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته هذه القوائم في مدينة غزة: إن "أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب".
وأعلنت هذه القوائم عن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية.
من جهته، قال مرشح قائمة (صوت الناس)، ناصر الكتناني: إننا "اتفقنا في اجتماع استمر لــ 11 ساعة على تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية، وأن تتشكل غرفة عمليات دائمة لهذا المجلس، وباب المشاركة لكل القوائم لهذا المجلس".
وأضاف: في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن هناك 23 قائمة اجتمعت لبحث آليات استئناف العملية الانتخابية مشيراً إلى أننا "غير معترفين بالتعطيل أو التأجيل لأنه غير قانوني".
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