شؤون فلسطينية

22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي

22 قائمة انتخابية مستقلة تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت 22 قائمة انتخابية، اليوم الاثنين، بأن تأجيل الانتخابات "غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني".

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته هذه القوائم في مدينة غزة: إن "أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب".

وأعلنت هذه القوائم عن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية.

من جهته، قال مرشح قائمة (صوت الناس)، ناصر الكتناني: إننا "اتفقنا في اجتماع استمر لــ 11 ساعة على تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية، وأن تتشكل غرفة عمليات دائمة لهذا المجلس، وباب المشاركة لكل القوائم لهذا المجلس".

وأضاف: في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن هناك 23 قائمة اجتمعت لبحث آليات استئناف العملية الانتخابية مشيراً إلى أننا "غير معترفين بالتعطيل أو التأجيل لأنه غير قانوني".

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