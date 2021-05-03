الهند: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) يقترب من عشرين مليونا

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رام الله - دنيا الوطن

اقترب العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في الهند من 20 مليونا الاثنين، فيما ما زالت المستشفيات مكتظة على الرغم من تدفّق المساعدات الدولية، في وقت بدأت فرنسا واليونان تخفّفان القيود الصحية بحذر.



وبحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الهندية، سجلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 370 ألف إصابة جديدة وأكثر من 3400 وفاة.



بذلك، ارتفع عدد الإصابات الى 19,9 مليونًا، وعدد الوفيات الى 219 ألفا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وعلى الرغم من أن هذه الحصيلة مرتفعة جدا غير أنها تعد بالنظر إلى عدد السكان أقل من حصيلة البرازيل أو الولايات المتحدة.



وتوالى وصول المساعدات خلال نهاية الأسبوع الماضي من اكثر من أربعين دولة، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وانطلقت الاثنين طائرة محملة بالمساعدات من قطر.



وتشمل المساعدات خصوصا مصانع لتصنيع الأكسجين وأجهزة تنفس.



وقال السفير الألماني في الهند فالتر ج. ليندنر: "الناس يموتون في المستشفيات، لأنه لم يعد لديهم أكسجين. أحيانا يموتون في سياراتهم".



وفتحت الهند أول أمس السبت مجال التلقيح ضد (كوفيد-19) أمام مجمل سكانها البالغين، أي حوالى 600 مليون شخص. لكن ولايات عدّة بينها ماهاراشترا ونيودلهي، وهي من بين الولايات الأكثر تضرراً، تعاني من نقص اللقاحات.