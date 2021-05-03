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طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة

طالع: عائلة الحداد تصدر بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت بمدينة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة الحداد في الوطن والشتات اليوم الاثنين، بياناً بشأن جريمة القتل التي وقعت في مدينة غزة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، بغزة، أيمن البطنيجي، مقتل المواطن خالد جمال القرم (42 عامًا) من حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال البطنيجي في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن المواطن القرم قُتل جراء الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل عدد من الأشخاص فجر اليوم الإثنين.

وأكدت عائلة الحداد في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الجريمة تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلة القرم.

وقالت: نؤكد على إدانتنا الكاملة لمن ارتكب هذا الذنب العظيم، وممن يقف خلفه.

وفيما يلي نص البيان:



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