دولي

في اتفاق تناوب مقترح.. نتنياهو يقرر التخلي عن السنة الأولى كرئيس للوزراء لصالح بينت

في اتفاق تناوب مقترح.. نتنياهو يقرر التخلي عن السنة الأولى كرئيس للوزراء لصالح بينت
نتنياهو وبينت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء التفويض، قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التخلي عن السنة الأولى كرئيس للوزراء لصالح نفتالي بينت في اتفاق تناوب مقترح.

ووفق نفس القناة، فإن بينت رد على نتنياهو، بقوله: "أنا لم أطلب من نتنياهو رئاسة الوزراء، لكن الهدف تشكيل حكومة - هو لا يملك ذلك".

هذا وأعربت مصادر في كتلة التغيير، عن قلقها في أعقاب الكشف عن اللقاء السري الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين نتنياهو وبينت، بالتوازي مع المفاوضات التي يجريها الأخير مع كتلة التغيير.

وفي غضون ذلك من المقرر اليوم أن تصادق الحكومة على تعيين خمسة وزراء دائمين، بدلا من الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم بعد جولة الانتخابات الأخيرة.

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