شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية" يعلق على تصريحات منصور عباس بشأن عملية زعترة

قيادي بـ "الديمقراطية" يعلق على تصريحات منصور عباس بشأن عملية زعترة
منصور عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال زياد جرغون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  اليوم الاثنين، إن تصريحات رئيس (القائمة العربية الموحدة)، عضو (كنيست)  منصور عباس، الذي أدان عملية حاجز زعترة العسكري واصفاً المستوطنين بأنهم أناس "أبرياء"، مدانة ومرفوضة، والتي يسعى من وراءها لتقديم أوراق اعتماده لليمين الصهيوني وحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لم نسمع إدانة منصور عباس أمام مواصلة الاحتلال عدوانه على شعبنا وأرضه ومقدساته، ونهب الأراضي وسرقة منازل المقدسيين وسياسة الأبارتهايد والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان وأحياء وشوارع القدس وفي باب العامود وباب حطة وباب الأسباط، ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والاعتداء عليهم، وأمام هجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين الآمنين والإعدامات اليومية في أنحاء الضفة الفلسطينية، وأمام سياسة الحصار والتجويع لقطاع غزة، وجرائم القتل في أراضي عام 48.

وتابع جرغون: "فليعلم منصور عباس وكل من يقع على شاكلته أن جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ليسوا أبرياءً، بل هم أعداء لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية ويواصلون عدوانهم على الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة، وشعبنا سيواصل نضاله ومقاومته بكافة الأشكال حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وإنجاز حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها منذ العام 1948". 

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