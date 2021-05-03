النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر



وخلال اللقاء هنأ النائب العام إليس توليها منصبها الجديد مديرة بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين متمنياً لها النجاح في عملها الجديد ، مثمنا دور الصليب الأحمر في فلسطين سواء في العمل على تحسين الظروف الصحية أو تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي خلال جائحة (كورونا)

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وقد أكد خلال اللقاء قيام النيابة العامة بدورها الرقابي والإشرافي على أداء مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات، ومتابعة وكلاء النيابة كل في مكان اختصاصه الرقابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف، من خلال الزيارات التفقدية ؛ للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.



من جانبه شكر الوفد النائب العام على حسن الاستقبال مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق المباشر ما بين النيابة العامة ومنظمة الصليب الأحمر مستقبلا وذلك من أجل تسهيل عمل طواقم اللجنة الدولية في إعداد التقارير من خلال مقابلة النزلاء او الحديث مع أعضاء النيابة العامة .



رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه مع مدير بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر لدى فلسطين السيدة إلس دوبوف والوفد المرافق لها ، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان الأستاذة نجوى عبد الله، آليات التعاون والتنسيق وسبل تطوير مختلف المجالات القانونية بين الطرفين.وقد ناقش اللقاء دور الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطيني ، وخاصة فيما يتعلق بالحماية وتوثيق الخروقات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وآليات متابعة مراكز التوقيف من خلال الزيارات الدورية.