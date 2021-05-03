مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد مخلوف، رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ما يقارب 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.



وأكد مخلوف في تصريحات لموقع (القاهرة 24)، أنه يوجد مصريون بين الجثث التي جرى انتشالها، ولكن لم يتم تحديد عددهم، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى.



وأشار إلى أنه من بين المتوفين 3 عائلات كاملة كانت في طريقها لأوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، موضحا أن طواقم الإنقاذ لم تنته بعد من انتشال باقي ضحايا ومصابي الحادث.