بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، منع صلاة التهجد في المساجد هذا العام، نظرا لجائحة كورونا، مشيرة إلى أن إنهاء الخدمة هي عقوبة الموظف المخالف.



وقالت وزارة الأوقاف عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه غير مسموح بصلاة التهجد في المساجد، وإنهاء الخدمة من الأوقاف عقوبة من يسمح بذلك أو يشارك فيها، صلوا التهجد في بيوتكم".