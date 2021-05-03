79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 59 مستوطنا و20 طالبا يهوديا نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.