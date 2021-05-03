قاتل أسامة بن لادن: لست نادماً

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رام الله - دنيا الوطن

قال القائد في البحرية الأميركية المسؤول عن مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن: إن مقتل بن لادن قبل عقد من الزمان "يساعد على شفاء" أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.



وتحدث روب أونيل، العضو السابق في فريق "سيل 6"، عن موت بن لادن المسؤول عن تنظيم هجمات 11 سبتمبر والذي تسبب في قتل 2977 شخصاً في ذلك اليوم بالإضافة لسقوط آلاف الجرحى.



وعند حديثه عن "تأثير" موت بن لادن، اعتبر أونيل أنه "يساعد في عملية الشفاء" لمن فقد أحباءه في الهجمات، مضيفاً: "كان يجب القيام بذلك".



وشرح قائلاً: "لقد احتاج الأمر إلى وجود أميركيين هناك لإنهاء أسامة بن لادن في غرفة نومه، وكنت محظوظاً لكوني ذلك الرجل، لكنني كنت عضواً في فريق مدهش، وكان شرف لي أن يطلب مني أن أكون جزءا من هذا الفريق. ولا أشعر بأي ندم على أي شيء". كما قال أونيل إنه لا يزال بإمكانه "شم رائحة منزل بن لادن".