شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه

"الديمقراطية": وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يُحيي صحفيو العالم اليوم الثالث من أيار/ مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أُقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة الـ(26) للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991، للتأكيد أولاً على حرية الرأي والتعبير وضرورة الإسهام في أن تكون وسائل الإعلام رافعةً حقيقيةً لبناء المجتمعات، وثانياً الدفاع عن العاملين في قطاع الإعلام وسلامة أمنهم وحياتهم والدفاع أيضاً عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن عليها.

وفي هذه المناسبة، يُبرق المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتحية إكبار واحترام للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وكافة صحفيي العالم في يومهم العالمي، ونخص بالذكر شهداء وأسرى وجرحى الصحافة والإعلام والكلمة الحرة  والقلم، عاقدين العزم على الدفاع عن الحقيقة أينما كانت، والتي من أجلها امتزج الدم بالتراب ليعّمد عشق الإنسان الفلسطيني لهذه الأرض.

وأكد المكتب الصحفي للجبهة في هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- وقوفه لجانب الصحفيين الفلسطينيين أينما وجدوا، مثمناً دورهم الوطني والمهني النبيل في كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بما فيهم الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية. لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستكمل حلقة الانتهاكات والقمع ضد الصحفيين مع الاحتلال من خلال إغلاق وتقييد المحتوى الفلسطيني للحيلولة دون قيام الصحفيين بدورهم في فضح جرائم وممارسات الاحتلال. 

وجدد المكتب الصحفي للجبهة، مطالبته المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية للقيام بخطوات عملية لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم واعتداءاتهم الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم 16 صحفياً. داعياً لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2222 الخاص بتوفير الحماية الدولية للصحفيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وأوضح المكتب الصحفي للجبهة أن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون وبائين لا يقل أحدهما خطورة عن الآخر، هما وباء الاحتلال ووباء فيروس (كورونا)، وإن كان وباء الاحتلال هو الأكثر فتكاً وخطورة. مشدداً أن انشغال صحفيينا في مواجهة كورونا لن يشغلهم عن فضح جرائم الاحتلال والتعديات على الحريات الصحفية.

وقال المكتب الصحفي: "تضحيات كبيرة لا تقدر بثمن، يقدمها الصحفيون الفلسطينيون وهم يواجهون آلة القتل والاعتقال والتنكيل الإسرائيلية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني، وتفاقم الانتهاكات الداخلية بحقهم من السلطتين بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل وخاصة مع تفشي فيروس (كورونا)".

ودعا المكتب الصحفي للجبهة لوقف الانتهاكات بما فيها الفصل التعسفي بحق الصحفيين من أرباب العمل وخاصة في ظل جائحة كورونا، وهذا يتطلب دوراً فاعلاً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين لوقف التعدي على الصحفيين والدفاع عن حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية، ومتابعة ملف الشهداء الصحفيين في محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضعهم أمام المسائلة الدولية.

وأكد المكتب الصحفي ضرورة تفعيل وتطوير العمل النقابي بما فيها النهوض بواقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتعميق الأسس الديمقراطية لإجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وتنقية التشريعات من كل ما ينتقص من الحقوق الديمقراطية بما فيها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء القرار بقانون الذي ينتقص من استقلالية مؤسسات العمل الأهلي.

وختم المكتب الصحفي، بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- بداية النهاية لكل الانتهاكات والتعديات على الحريات الصحفية بما فيها وقف الاعتقالات والانتهاكات التعسفية وإطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر والاحتجاج والإضراب، وكذلك وقف الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل، ووقف كل أشكال التطبيع بما فيها التطبيع الإعلامي والثقافي والفكري. 

أخبار ذات صلة

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

11 وفاة و565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

11 وفاة و565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

المالكي يبعث برسالة لـ &#34;الجنائية&#34; لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

المالكي يبعث برسالة لـ "الجنائية" لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

&#34;الأوقاف&#34;: أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

"الأوقاف": أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

&#34;الاقتصاد&#34;: حظر تسويق السلَطَات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني

"الاقتصاد": حظر تسويق السلَطَات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه

"الديمقراطية": وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه

المالكي يبعث برسالة لـ &#34;الجنائية&#34; لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

المالكي يبعث برسالة لـ "الجنائية" لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

&#34;الأوقاف&#34;: أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

"الأوقاف": أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت أمر بعد استدعائه للتحقيق

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت أمر بعد استدعائه للتحقيق

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب