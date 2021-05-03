وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون











رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، اليوم الاثنين، مع المدير الإقليمي لمكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شايبان، وممثلة (يونيسف) في فلسطين لوسيا المي، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، سبل التعاون والشراكة الفاعلة بما يخدم مصلحة الأطفال في فلسطين وخصوصا الطفولة المبكرة، وحماية الأطفال، وسياسات الحماية الاجتماعية، وكذلك متابعة توصيات وملاحظات لجنة اتفاقية حقوق الطفل بشأن تقرير دولة فلسطين.وقال مجدلاني: نعتز بالشراكة والتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية و(يونيسف) في فلسطين، ونتوجه لمديرة اليونيسف في فلسطين ولفريقها بكل الشكر على دورهم الإيجابي والفاعل لحماية الأطفال الفلسطينيين، ونشكرهم على مساندتهم للوزارة في مواجهة آثار الجائحة.وأكد مجدلاني، أن الوزارة تولي الأطفال أهمية بالغة، وتحديدا الفئات المهمشة والمحرومة وفي مقدمتهم الأطفال الأسرى، والأطفال الفقراء، أو لأطفال من ذوي الإعاقة، الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال الجانحين والمتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وأولوية لتفعيل عمل المجلس الوطني للطفل وتعزيز حوكمته.وتابع: الوزارة طورت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ليشمل البعد النقدي، والأبعاد الاجتماعية الأخرى التي تعنى بالحرمان والهشاشة الاجتماعية مثل: الصحة، التعليم، السكن، العمل، الحرية الشخصية، السلامة الشخصية، ونطور في السجل الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، ونطور منهجية إدارة الحالة لنتمكن من تقديم خدمات مبنية على الاحتياج.وأشار إلى الشراكة بين الوزارة مع (يونيسف) في مشروع حماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع أهداف التنمية المستدامة، قائلا لا يزال أمامنا تحديات كبيرة أولها استمرار الاحتلال واستمرار انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا الأطفال، وتحديات تتعلق بالقدرة على التعافي الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة (كورونا.ومن جانبهه، أنثى شايبان على العلاقة بين اليونيسف ووزارة التنمية في المجالات المطروحة وبما يؤهل بتقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين .وقال: نتطلع دوما إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريك استراتيجي لليونيسف ، ونتعاون معا في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل.وأشاد شايبان بعمل الوزارة في مجال الطفولة والإنجازات التي قدمتها على صعيد إقرار سياسات الحماية للأطفال.