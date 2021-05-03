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اليوم استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد

اليوم استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
 من المقرر أنّ تستأنف، اليوم الإثنين، المناقشات في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضايا الفساد المتهم بها.

الجلسة التي كان من المتوقع أنّ تكون تقنية بشكل أساسي ، ستتعامل مع الطلبات المقدمة من محامي دفاعه لتلقي مواد التحقيق والأدلة السرية المتعلقة بالقضية الف (ملف الهدية).

وغداً وبعد غد، ستستمر جلسة الاستماع في قضية 4000 (قضية بيزك وموقع واللاه ) التي يتهم فيها نتنياهو بقبول رشاوى .

وخلال جلسات المحكمة المقبلة، سيخضع مدير عام "واللا" السابق، إيلان يشوعا، لاستجواب من جانب محامي نتنياهو. وكان يشوعا قد خضع على مدار ثلاثة أسابيع لاستجواب النيابة العامة، وهو شاهدها المركزي في هذه القضية.

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