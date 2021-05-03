قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اشتعلت النيران، اليوم الاثنين، في الأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بفعل إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.



وقال وكالة (وفا): إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل باتجاه العمال لمنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ما تسبب باشتعال النيران.