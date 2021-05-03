قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
اشتعلت النيران، اليوم الاثنين، في الأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بفعل إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وقال وكالة (وفا): إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل باتجاه العمال لمنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ما تسبب باشتعال النيران.
اشتعلت النيران، اليوم الاثنين، في الأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بفعل إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وقال وكالة (وفا): إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل باتجاه العمال لمنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، ما تسبب باشتعال النيران.
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