شؤون فلسطينية

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في تقرير إحصائي بأن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية استقبلت حوالي 150 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الجاري، وحوالي 55 ألف مراجع لعيادات الرعاية الصحية الأولية.

وقال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة نجي نزال "إن الطواقم الطبية تعمل بكافة طاقتها لاستقبال المراجعين، وتقديم أفضل خدمة لهم في أقسام الطوارئ، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية اللازمة في ظل انتشار الوباء، ولكن تسطح المنحنى الوبائي خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة قلل الحالات المحتاجة لمبيت في المستشفيات، ما يتيح الفرصة لتقديم خدمات أفضل وبضغط أقل على المستشفيات والكوادر، فكافة الأقسام الجديدة في الآونة الأخيرة فتحت من أجل علاج مرضى كوفيد- 19".

وأضافت الوزارة، أن مستشفياتها أجرت حوالي 22,500 عملية جراحية، فيما استقبلت أقسام الولادة في المستشفيات 7173 حالة ولادة منها 2425 ولادة قيصرية، و4748 ولادة طبيعية.

 وقال نزال، إن الوزارة بصدد افتتاح قسم "حضانة خدج" جديد بسعة 10 أسرة في مستشفى جنين، مجهز بكافة الأجهزة اللازمة، وينتظر فقط توظيف كادر متخصص لتشغيل القسم مع نهاية الشهر الجاري.

وتابع: العمل جارٍ على توسعة الحضانات في مستشفيات بيت جالا، والمحتسب، ورفيديا، وقلقيلية، وعالية، ويطا، وهذه التوسعات كلها مرتبطة بخطة الحكومة لتوطين الخدمات الصحية وتقليل أعداد التحويلات الطبية، ما سيوفر سرعة في تلقي العلاج.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي، إلى أن مختبرات المستشفيات الحكومية وبنوك الدم أجرت 1,770,000 فحص مخبري.

وأجريت في المستشفيات الحكومية حوالي 3000 جلسة غسيل كلى، و123,815 صورة أشعة، منها 1356 صورة رنين مغناطيسي، و24,081 صورة طبقية.

ونوّه إلى توفر التصوير الطبقي في كافة المستشفيات الحكومية، عدا مستشفى طوباس الذي ستتوفر فيه الخدمة خلال الشهر الجاري، كما سيتم افتتاح وحدة علاج مرضى سرطان الثدي في مستشفى رفيديا مع نهاية الشهر الجاري لتفتح أبوابها أمام المراجعين وتخدم مواطني شمال الضفة الغربية، على غرار قسم مرضى سرطان الثدي في مستشفى بيت جالا جنوب الضفة الغربية.

وأشار إلى أن أكبر إنجاز تحقق في الربع الأول لهذا العام هو افتتاح أقسام علاج مصابي كورونا، بمعزل عن الأقسام الأخرى، كما أن الوزارة سوف تفتتح في الربع الثاني من العام أي في الفترة القريبة القادمة مستشفى حلحول المخصص لعلاج مصابي (كوفيد- 19 )، بالإضافة إلى قسم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى دورا الحكومي، وستجري توسعات على أقسام علاج مرضى كورونا في المستشفيات، وأقسام العناية المكثفة وأقسام الأشعة في كافة المستشفيات.

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