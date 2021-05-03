شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت أمر بعد استدعائه للتحقيق

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت أمر بعد استدعائه للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعد استدعائه للتحقيق.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن قوات الاحتلال استدعت الأسير السابق محمد رفعت جميل الصليبي (18 عاما) إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب محافظة بيت لحم، واعتقلته عقب مقابلتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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