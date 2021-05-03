الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 شبان من بلدتي حزما والطور في مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الله حسين الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، وأيمن خضر عقاب، ونديم عبد الحميد الخطيب، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في بلدة حزما، وتفتيشها.



وأضافت، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجدي خالد الهدرة، عقب تفتيش ودهم منزل ذويه واستجواب ساكنيه في بلدة الطور.