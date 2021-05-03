مقتل مواطن في حي الصبرة بمدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي، اليوم الإثنين، مقتل المواطن خالد جمال القرم (42 عامًا) من حي الصبرة بمدينة غزة.



وقال البطنيجي في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن المواطن القرم قُتل جراء الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل عدد من الأشخاص فجر اليوم الإثنين.



وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث ويجري العمل على توقيف الجناة.