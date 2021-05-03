طالع حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و371 وتعافي 458 حالة جديدة من المصابين فيروس كورونا، خلال 24 ساعة.



وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 1083 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وارتفع بذلك اجمالي تراكمي للمصابين 102074 اصابة، ويبلغ اجمالي الحالات النشطة 11964 حالة، ووصل اجمالي المتعافين 89196 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 914 حالة وفاة، وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 296 حالة، ,ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 211.



وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، بينما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 37372 شخص.