محافظ جنين يغلق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الموظفين.



وأوضح الرجوب، في بيان، أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح الدائرة واستقبال المواطنين بعد إجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين.