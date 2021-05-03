الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهند جمال نواورة (25 عاما)، وابراهيم ناصر الورديان (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما .