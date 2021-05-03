إصابة جندي إسرائيلي خلال تدريبات في غور الأردن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام، أن جنديا إسرائيليا من لواء المظليين، أصيب الليلة بجروح طفيفة، خلال تدريبات عسكرية جرت الليلة الماضية، في منطقة غور الأردن.



وقال موقع (واللا)، اليوم الأثنين، إن الجندي أصيب بجروح متوسطة خلال تدريبات على اطلاق النار، جرت الليلة في قاعدة عسكرية بغور الأردن.



وأضاف الموقع، أنه تم نقل الجندي الماصاب الى مستشفى "هداسا" عين كارم بالقدس، لتلقي العلاج، وانه بحالة مستقرة الآن.



ولفت الى أن هناك اشتباه بإطلاق نار حية تجاه الجندي خلال التدريب، مشيراً الى أن الجيش فتح تحقيقا لمعرفة ظروف الحادثة.