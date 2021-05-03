مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قصرة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية لبلدة قصرة، وتصدى لهم الأهالي.



واضاف ان مواجهات اندلعت في المنطقة عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات.