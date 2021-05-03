الصحة الفلسطينية: لدينا مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن لدى وزارتها مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية من فيروس كورونا، على اعتبار أنهما أكثر فتكًا.



وقالت الوزيرة الكيلة: إنه سيصل 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي خلال شهر آيار/ مايو الجاري على دفعات.



وأوضحت في سياق آخر، أن هناك جهود متواصلة مع نقابة الأطباء وأثمرت بشكلٍ ايجابي، وقد يكون هناك أخبار سارة مع مساء هذا اليوم.