الصحة الفلسطينية: لدينا مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن لدى وزارتها مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية من فيروس كورونا، على اعتبار أنهما أكثر فتكًا.
وقالت الوزيرة الكيلة: إنه سيصل 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي خلال شهر آيار/ مايو الجاري على دفعات.
وأوضحت في سياق آخر، أن هناك جهود متواصلة مع نقابة الأطباء وأثمرت بشكلٍ ايجابي، وقد يكون هناك أخبار سارة مع مساء هذا اليوم.
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن لدى وزارتها مخاوف حقيقية من وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية من فيروس كورونا، على اعتبار أنهما أكثر فتكًا.
وقالت الوزيرة الكيلة: إنه سيصل 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي خلال شهر آيار/ مايو الجاري على دفعات.
وأوضحت في سياق آخر، أن هناك جهود متواصلة مع نقابة الأطباء وأثمرت بشكلٍ ايجابي، وقد يكون هناك أخبار سارة مع مساء هذا اليوم.
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